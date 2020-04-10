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В Украине появятся полмиллиона рабочих мест

В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
21:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Украинское правительство занялось вопросом нехватки рабочих мест в стране.

Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", - сказал он в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Он добавил, что среди прочего этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.

"Мы просмотрели направления, стратегии, и будем их презентовать на следующей неделе", - отметил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 10 апреля провел первое учредительное заседание Совета по вопросам экономического развития Украины, сообщает "Урядовый портал".

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Все по теме:

Украина, Экономика, Кризис, Кабмин, Камбин, Денис Шмыгаль, Совет по экономразвитию.
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