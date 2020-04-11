Подорожают ли билеты в поездах после карантина

Новости Бизнеса:Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, будут ли повышены цены на билеты в поездах после карантина.

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Тарифы еще не менялись... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий. Он добавил, что "нам не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им".

"Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста", - добавил министр инфраструктуры.

Напоминаем, "Укрзализныця" запустила социальную программу по бесплатному подвозу медиков служебными поездами в связи с распространением респираторного заболевания COVID-19.