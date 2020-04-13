Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада приняла изменения в бюджет: главные цифры
Верховная Рада приняла изменения в бюджет: главные цифры
Зеленский: Толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть
Зеленский: Толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть
Суркис: Единый телевизионный пул должен быть независимым
Суркис: Единый телевизионный пул должен быть независимым
Disney снимет еще один игровой ремейк: подробности
Disney снимет еще один игровой ремейк: подробности

Украина уменьшила импорт угля

Украина уменьшила импорт угля
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:За 3 месяца Украина снизила импорт угля на 16,6%

Украина в январе-марте 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 16,6% (на 869,357 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4 млн 380,487 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $472,525 млн, что на 36,2% меньше, чем в январе-марте 2019-го ($740,088 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $308,81 млн (доля в импорте 65,35%), США – на $119,927 млн (25,38%), Казахстана – на $22,297 млн (4,72%), других стран – на $21,491 млн (4,55%).

Украина вводит 65% спецпошлину на импорт на российский уголь

Экспорт угля за три месяца 2020-го Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-марте-2019 за рубеж было поставлено 0,229 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,035 млн.

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн, 2018 – на $3 млрд 35,349 млн и $8,649 млн, 2019 – на $2 млрд 816,12 млн и $0,724 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Уголь, Импорт, Импорт электрической энергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
05 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада увеличила штрафы за сжигание сухой травы
Рада увеличила штрафы за сжигание сухой травы
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, там зафиксировано 90 случаев COVID-19
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин
Пожар в Чернобыльской зоне: что с радиационным фоном в Киеве
Пожар в Чернобыльской зоне: что с радиацией в Киеве
&quot;Это просто бесчеловечно&quot;: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посочувствовали родителям на карантине
"Это просто бесчеловечно": Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посочувствовали родителям на карантине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь