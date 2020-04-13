Украина уменьшила импорт угля

Новости Бизнеса:За 3 месяца Украина снизила импорт угля на 16,6%

Украина в январе-марте 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 16,6% (на 869,357 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4 млн 380,487 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $472,525 млн, что на 36,2% меньше, чем в январе-марте 2019-го ($740,088 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $308,81 млн (доля в импорте 65,35%), США – на $119,927 млн (25,38%), Казахстана – на $22,297 млн (4,72%), других стран – на $21,491 млн (4,55%).

Экспорт угля за три месяца 2020-го Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-марте-2019 за рубеж было поставлено 0,229 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,035 млн.

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн, 2018 – на $3 млрд 35,349 млн и $8,649 млн, 2019 – на $2 млрд 816,12 млн и $0,724 млн.