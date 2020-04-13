Концессия портов: Криклий заявил продолжении переговоров

Новости Бизнеса:Криклий рассказал, что пандемия коронавируса усложняет логистические процессы во всем мире, однако, МИУ работает над концессией портов.

Министерство инфраструктуры работает над концессией портов "Ольвия" и "Херсон" согласно ранее утвержденному графику.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба МИУ.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас финализируются существенные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры проходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину. О чем нас проинформировали по дипломатическим каналам. Также продолжаются консультации относительно концессии порта "Херсон", - отметил Криклий.

Также министр рассказал, что продолжается работа над подготовкой концессионных проектов в портах Черноморска, Бердянска, Одессы.

Кроме того, по его словам, министерство определяется с международными партнерами относительно механизмов государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также аэропортах и железнодорожных вокзалах.