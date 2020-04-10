Как изменения в госбюджете повлияют на строительство дорог в Украине

Правительство рассчитывает на оптимистический сценарий финансирования программы строительства дорог после внесения изменений в государственный бюджет.
Об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Правительство вместе с народными депутатами, команда Министерства инфраструктуры и Укравтодора совместными усилиями выработали решение, позволяющее обеспечить финансирование из государственного бюджета на восстановление дорог в том объеме, который планировался до начала карантина. Конечно, мы должны дождаться голосования за изменения в госбюджет в парламенте, но рассчитываем на оптимистичный сценарий. Планировалось также привлечь около 19 миллиардов гривень под государственные гарантии для финансирования восстановления дорог", - сообщил министр.
Он добавил, что 1 апреля правительство утвердило условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году.
По словам Криклия, Укравтодор выпустит процентные облигации без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях:
"Также утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и предусмотрены объемы их бюджетного финансирования за счет заимствований, привлеченных под госгарантии", - отметил Криклий.
В перечень, в частности, вошли объекты на автодорогах:
"За счет заимствований Укравтодор в этом году дополнительно выполнит ремонтно-строительные работы на автодорогах общего пользования государственного значения", - добавил министр.