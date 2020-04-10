Как изменения в госбюджете повлияют на строительство дорог в Украине

Новости Бизнеса:Кабмин рассчитывает на оптимистический сценарий финансирования строительства дорог

Правительство рассчитывает на оптимистический сценарий финансирования программы строительства дорог после внесения изменений в государственный бюджет.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Правительство вместе с народными депутатами, команда Министерства инфраструктуры и Укравтодора совместными усилиями выработали решение, позволяющее обеспечить финансирование из государственного бюджета на восстановление дорог в том объеме, который планировался до начала карантина. Конечно, мы должны дождаться голосования за изменения в госбюджет в парламенте, но рассчитываем на оптимистичный сценарий. Планировалось также привлечь около 19 миллиардов гривень под государственные гарантии для финансирования восстановления дорог", - сообщил министр.

Он добавил, что 1 апреля правительство утвердило условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году.

По словам Криклия, Укравтодор выпустит процентные облигации без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях:

номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча гривень;

процентный доход – 12,5% годовых – уплачивается ежеквартально;

срок обращения – от 1 до 5 лет, в зависимости от серии;

выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 миллиарда гривень.

"Также утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и предусмотрены объемы их бюджетного финансирования за счет заимствований, привлеченных под госгарантии", - отметил Криклий.

В перечень, в частности, вошли объекты на автодорогах:

М-03 – Киев–Харьков–Довжанский,

М-07 Киев–Ковель–Ягодин,

М-12 – Стрый–Тернополь–Кропивницкий–Знаменка,

М-14 Одесса – Мелитополь–Новоазовск (на Таганрог),

М-18 Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта,

М-19 – Доманово–Ковель–Черновцы–Тереблече,

Н-21 – Выступовичи–Житомир–Могилев-Подольский,

М-23 – Берегово–Виноградов–Великая Копаня,

Н-09 – Мукачево–Рахов–Богородчаны–Ивано-Франковск–Рогатин–Львов,

Н-30 – Васильевка–Бердянск,

Н-13 Львов–Самбор–Ужгород,

Н-31 – Днипро–Царичанка–Кобеляки–Решетиловка,

Н-25 – Городище–Ривне–Староконстантинов,

Н-07 Киев–Сумы–Юнаковка (на Курск),

Г-51 – Мерефа–Лозовая–Павлоград и другие.

"За счет заимствований Укравтодор в этом году дополнительно выполнит ремонтно-строительные работы на автодорогах общего пользования государственного значения", - добавил министр.