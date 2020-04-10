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Как изменения в госбюджете повлияют на строительство дорог в Украине

Как изменения в госбюджете повлияют на строительство дорог в Украине
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Кабмин рассчитывает на оптимистический сценарий финансирования строительства дорог

Правительство рассчитывает на оптимистический сценарий финансирования программы строительства дорог после внесения изменений в государственный бюджет.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Правительство вместе с народными депутатами, команда Министерства инфраструктуры и Укравтодора совместными усилиями выработали решение, позволяющее обеспечить финансирование из государственного бюджета на восстановление дорог в том объеме, который планировался до начала карантина. Конечно, мы должны дождаться голосования за изменения в госбюджет в парламенте, но рассчитываем на оптимистичный сценарий. Планировалось также привлечь около 19 миллиардов гривень под государственные гарантии для финансирования восстановления дорог", - сообщил министр.

Он добавил, что 1 апреля правительство утвердило условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году.

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По словам Криклия, Укравтодор выпустит процентные облигации без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях:

  • номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча гривень;
  • процентный доход – 12,5% годовых – уплачивается ежеквартально;
  • срок обращения – от 1 до 5 лет, в зависимости от серии;
  • выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 миллиарда гривень.

"Также утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и предусмотрены объемы их бюджетного финансирования за счет заимствований, привлеченных под госгарантии", - отметил Криклий.

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В перечень, в частности, вошли объекты на автодорогах:

  • М-03 – Киев–Харьков–Довжанский,
  • М-07 Киев–Ковель–Ягодин,
  • М-12 – Стрый–Тернополь–Кропивницкий–Знаменка,
  • М-14 Одесса – Мелитополь–Новоазовск (на Таганрог),
  • М-18 Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта,
  • М-19 – Доманово–Ковель–Черновцы–Тереблече,
  • Н-21 – Выступовичи–Житомир–Могилев-Подольский,
  • М-23 – Берегово–Виноградов–Великая Копаня,
  • Н-09 – Мукачево–Рахов–Богородчаны–Ивано-Франковск–Рогатин–Львов,
  • Н-30 – Васильевка–Бердянск,
  • Н-13 Львов–Самбор–Ужгород,
  • Н-31 – Днипро–Царичанка–Кобеляки–Решетиловка,
  • Н-25 – Городище–Ривне–Староконстантинов,
  • Н-07 Киев–Сумы–Юнаковка (на Курск),
  • Г-51 – Мерефа–Лозовая–Павлоград и другие.

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"За счет заимствований Укравтодор в этом году дополнительно выполнит ремонтно-строительные работы на автодорогах общего пользования государственного значения", - добавил министр.

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Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Дороги, Мининфраструктуры, Кабмин, Ремонт дорог, Владислав Криклий.
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