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Украинская "Мрия" доставила в Польшу медицинский груз из Китая: видео

Украинская "Мрия" доставила в Польшу медицинский груз из Китая: видео
12:23 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Бизнеса:Варшавский аэропорт транслировал в прямом эфире приземление украинского гиганта самолета Ан-225 "Мрия".

Около 11:00 по киевскому времени в Варшаве совершил посадку самый крупный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия": на борту – медицинский груз для борьбы с эпидемией коронавируса в Польше.

В варшавском аэропорту имени Шопена сел крупнейший грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия" с грузом медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Онлайн трансляцию прилета украинского самолета вел варшавский аэропорт.

На прошлой неделе руководство аэропорта призвало любителей авиации в связи с карантином не приезжать встречать Ан-225 "Мрия".

Трансляцию смотрели одновременно до 80 000 зрителей.

Впервые после модернизации: Ан-225 "Мрия" отправился в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19

На борту украинского самолета – единственного в своем роде – экипировка из Китая: более семи миллионов медицинских масок, сотни тысяч комбинезонов и шлемов.

Как известно, "Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.

Ранее заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем показал фрагмент испытательного полета после модернизации:

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.

Как известно, в 2016 году Антонов заключил соглашение с AICC по достройке второго Ан-225 и серийном производстве в Китае.

Для завершения работы над вторым Ан-225 нужно $300-400 млн, но есть проблема со строительством шасси.

Сейчас пять Ан-124 "Руслан" и "Мрия" зафрахтованы наперед для доставки медгрузов для ЕС.

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Варшава, Польша, Самолет, Антонов, Мрия, Ан-225.
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