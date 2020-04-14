Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ситуация в Киеве: лавра на карантине, выросло число заболевших COVID-19
Ситуация в Киеве: лавра на карантине, выросло число заболевших COVID-19
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Роналдо обратился к Бекхэму
Роналдо обратился к Бекхэму
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля

Коронавирус в Украине: Сколько власти уже потратили на борьбу с COVID-19

Коронавирус в Украине: Сколько власти уже потратили на борьбу с COVID-19
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Украине государство потратило уже более 1,47 млрд на борьбу с коронавирусом.

Государственные структуры уже направили 1,47 млрд грн на закупку товаров и услуг для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

"По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн", - говорится в сообщении.

Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки

Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской областях (67 млн грн). Меньше всего — в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.

Самой дорогой закупкой против COVID-19 стала услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медицинских учреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева закупил за 74 млн грн. Также Центр обслуживания Национальной полиции приобрел защитные костюмы, медицинские перчатки и маски на 130 млн грн, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолированные костюмы за 46 млн грн, Днепропетровская ОГА закупила аппаратов искусственной вентиляции легких на 35 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госзакупки, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
05 Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинская &quot;Мрия&quot; доставила в Польшу медицинский груз из Китая: видео
Украинская "Мрия" доставила в Польшу медицинский груз из Китая
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
На всех въездах в Киев будут измерять температуру
На всех въездах в Киев будут измерять температуру
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь