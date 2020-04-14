Коронавирус в Украине: Сколько власти уже потратили на борьбу с COVID-19

Новости Бизнеса:В Украине государство потратило уже более 1,47 млрд на борьбу с коронавирусом.

Государственные структуры уже направили 1,47 млрд грн на закупку товаров и услуг для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

"По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн", - говорится в сообщении.

Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской областях (67 млн грн). Меньше всего — в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.

Самой дорогой закупкой против COVID-19 стала услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медицинских учреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева закупил за 74 млн грн. Также Центр обслуживания Национальной полиции приобрел защитные костюмы, медицинские перчатки и маски на 130 млн грн, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолированные костюмы за 46 млн грн, Днепропетровская ОГА закупила аппаратов искусственной вентиляции легких на 35 млн грн.