Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки

Новости Украины:Глава Минздрава сообщил, что вопрос о выходе из карантина будет рассматриваться не ранее, чем после 24 апреля.

Вопрос об отмене карантинных мероприятий будет рассматриваться не ранее, чем после 24 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы каждый день анализируем ситуацию. Смотрим, как развивается, как в мире, в других странах. Если при возможности мы увидим улучшение эпидситуации, что сможем очень пошагово уменьшать карантинные меры, то мы сразу начнем это делать. Но сейчас в стране карантин до 24 апреля. Ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решения", - сказал он.

Степнов подчеркнул, что "это будет происходить после празднования Пасхи".

"Для нас очень важно, чтобы Пасху в этом годы мы отпраздновали онлайн", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина, отменив собственное постановление, которым разрешалась такая предпринимательская деятельность при определенных условиях.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.