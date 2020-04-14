Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки
Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки
"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика
"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 апреля

Смотрите фото (5)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 апреля
10:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Важно:

в Украине инфицированы 3372 человека;

от болезни умерли 98 украинцев;

власти готовятся к усиленному карантину на Пасху;

Рада разрешила создавать специализированные госпитали и позволила обрабатывать данные граждан без их согласия;

в ВОЗ уверены, что коронавирус не исчезнет до появления вакцины.

 

Борьба с коронавирусом: брифинг Минздрава

За прошедшие сутки из новых 270 случаев - 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, в том числе трое детей. На ИВЛ - четверо. Выздоровели 22 человека, в том числе три медика. Также за сутки умерли пять человек.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 11974 подозрений, из них 1659 медработников. ПЦР-тестом подтверждено 3372 случая заражения, инфицированы 594 врачей.

Около 1100 студентов-медиков выразили желание присоединиться к борьбе с коронавирусной эпидемией.

В Минздраве привязали сроки ослабления карантина к празднованию Пасхи - если все отпразднуют дома, повышается вероятность постепенного уменьшения карантинных мер.

09:50 В мире разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса, а три препарата уже проходят испытания на людях, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

09:41 Количество подтвержденных случаев по областям:

09:35 Американский авианосец USS Harry S Truman, который еще в ноябре покинул порт Норфолка, задержится в море на неопределенное время. Командование приняло такое решение, чтобы оградить моряков от COVID-19 (CNN).

9 утра 14 апреля: +270 новых случаев COVID-19 в Украине. Всего зафиксировано 3372 зараженных, 98 человек умерли, 119 выздоровели.

09:05 В Австрии снимают часть карантинных ограничений. Сегодня, 14 апреля, вновь откроются некоторые магазины.

08:35 Карантинные ограничения в США работают – это привело к тому, что рост заболеваемости коронавирусом в стране замедлился. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

07:03 В мире зафиксировали 1 925 138 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 119 699 человек погибли, 445 007 пациентов вылечились от COVID-19.

07:02 Некоторые ученые из ВОЗ заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с возможным повторным заражением. Это вызывает опасения, что у пациентов не развивается иммунитет от COVID-19.

 

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
04 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
05 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно на 14 апреля
В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Карта коронавируса в Украине и мире 14 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире 14 апреля
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь