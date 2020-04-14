Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Важно:

в Украине инфицированы 3372 человека;

от болезни умерли 98 украинцев;

власти готовятся к усиленному карантину на Пасху;

Рада разрешила создавать специализированные госпитали и позволила обрабатывать данные граждан без их согласия;

в ВОЗ уверены, что коронавирус не исчезнет до появления вакцины.

Борьба с коронавирусом: брифинг Минздрава

За прошедшие сутки из новых 270 случаев - 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, в том числе трое детей. На ИВЛ - четверо. Выздоровели 22 человека, в том числе три медика. Также за сутки умерли пять человек.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 11974 подозрений, из них 1659 медработников. ПЦР-тестом подтверждено 3372 случая заражения, инфицированы 594 врачей.

Около 1100 студентов-медиков выразили желание присоединиться к борьбе с коронавирусной эпидемией.

В Минздраве привязали сроки ослабления карантина к празднованию Пасхи - если все отпразднуют дома, повышается вероятность постепенного уменьшения карантинных мер.

09:50 В мире разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса, а три препарата уже проходят испытания на людях, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

09:41 Количество подтвержденных случаев по областям:

09:35 Американский авианосец USS Harry S Truman, который еще в ноябре покинул порт Норфолка, задержится в море на неопределенное время. Командование приняло такое решение, чтобы оградить моряков от COVID-19 (CNN).

9 утра 14 апреля: +270 новых случаев COVID-19 в Украине. Всего зафиксировано 3372 зараженных, 98 человек умерли, 119 выздоровели.

09:05 В Австрии снимают часть карантинных ограничений. Сегодня, 14 апреля, вновь откроются некоторые магазины.

08:35 Карантинные ограничения в США работают – это привело к тому, что рост заболеваемости коронавирусом в стране замедлился. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

07:03 В мире зафиксировали 1 925 138 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 119 699 человек погибли, 445 007 пациентов вылечились от COVID-19.

07:02 Некоторые ученые из ВОЗ заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с возможным повторным заражением. Это вызывает опасения, что у пациентов не развивается иммунитет от COVID-19.

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: