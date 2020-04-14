Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине дали отчет о группе риска из-за COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, в Украине умерли 98 человек. За последние сутки, согласно данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 5 летальных случаев.

В частности, от коронавируса в Украине умер 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет – они составляют 86% смертельных случаев.

Всего в Украине на данный момент зафиксировали 3 372 лабораторно подтвержденных случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Смертность от SARS-CoV-2 выше, чем от гриппа, особенно от сезонного гриппа. Имеющиеся в настоящее время данные показывают, что коэффициент летальности (число зарегистрированных смертей, поделенное на зарегистрированные случаи) составляет 3-4%, частота смертей от инфекции (число зарегистрированных смертей, поделенное на количество инфекций) будет ниже. Для сезонного гриппа летальность обычно значительно ниже – 0,1%. Однако летальность, отмечают в Минздраве, в значительной мере зависит от доступности и уровня оказания медицинской помощи.

Кроме того, для COVID-19 текущие исследования показывают, что риск развития тяжелой инфекции повышают старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.