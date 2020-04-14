Верующие будут молиться на улице: Как пройдут пасхальные богослужения в Украине

Новости Украины:В связи с карантинными мерами в Украине предстоятель Украинской православной церкви рассказал как пройдут богослужения в храмах на Пасху.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий заявил, что в храмах УПЦ МП пройдут пасхальные богослужения, но верующие будут стоять и молиться на улице.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, об этом Онуфрий сказал в видеообращении к пастве.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут проходить", - сказал глава УПЦ МП. Он также выразил слова поддержки тем, кто болеет.

"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останется дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению", - добавил Онуфрий.

По его словам, пасхальные службы будут транслировать на телеканалах "Украина" и "Интер".

"Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - добавил глава УПЦ МП.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

В Минздраве неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за эпидемии коронавируса.

По данным Офиса президента, на празднование Пасхи западного обряда 12 апреля в храмы пришли примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений полиция составила админпротоколы в 7 областях. Кількість обмежена! Багаторазова маска + антисептик за мінімальною ціною подробнее Ортопед : "Запам'ятайте, це важливо!" Якщо сильно болить шийний суглоб, значить в організмі ... подробнее Одна из самых красивых игр 2020 года Затягивает с первых секунд подробнее

13 апреля президент Владимир Зеленский призвал православных верующих не посещать церкви 19 апреля на Пасху, поскольку в Украине ежедневно коронавирусом инфицируются сотни людей, и собрание в толпы на Пасху - прямой путь заболеть и заразить близких.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.