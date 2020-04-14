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Борьба с COVID-19: ПЦУ начала изготавливать защитные экраны для медиков

Борьба с COVID-19: ПЦУ начала изготавливать защитные экраны для медиков
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине священнослужители ПЦУ начали изготавливать защитные экраны для медиков.

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять защитные экраны для медицинских работников.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

"По благословению Блаженнейшего митрополита Епифания Управление социального служения Киевской митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников", - говорится в сообщении. 

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Первые защитные экраны священнослужители передали медикам Киевской городской клинической больницы №10, последующие - будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления.

В ПЦУ призвали украинцев участвовать в инициативе.

20 марта священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Украина, Медики, Священники, ПЦУ, Covid-19.
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