Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме
Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Роналдо обратился к Бекхэму
Роналдо обратился к Бекхэму
Как не растолстеть во время карантина?
Как не растолстеть во время карантина?

Ослабление карантина в Украине: Какое мнение у большинства предпренимателей

Ослабление карантина в Украине: Какое мнение у большинства предпренимателей
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине по результатам опроса половина предпренимателей поддерживают ослабление карантинных мер.

По результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕВА), 50% респондентов поддерживают ослабление ограничительных мер в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации. 

"Согласно результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 50% респондентов поддерживают ослабление ограничительных мер в стране. При этом 23% считают, что стоит все же оставить действующие ограничения в полном объеме", - говорится в сообщении. 

Пасха и майские празднки: В НБУ рассказали, как будут работать банки

В общем, 50% опрошенных считают введенные меры обоснованными, учитывая ситуацию, еще 36% считают их жесткими, 7% – мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить.

Как сообщают компании - члены Ассоциации, 83% предприятий на сегодняшний день работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву в этот непростой период, 20% были вынуждены сократить заработную плату, 15% - отправили работников в оплачиваемый отпуск, а 4% - сократили штат работников.

В то же время каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% - не почувствовали влияния на свой бизнес.

ТОП-3 необходимых решений в нынешней ситуации, по мнению бизнесменов, – это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве; установление четких правил карантина и контроль за их выполнением; снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

В Украине просят вернуть финансирование программы "Доступное жилье"

Также бизнес считает уместными компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены уйти на карантин, восстановление регулярного движения общественного транспорта, отмену налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц, отмену состояния чрезвычайной ситуации.

Компании сообщают о таких финансовых последствиях ограничительных мер для их бизнеса по состоянию на 7 апреля: 70% компаний, принявших участие в опросе, понесли до 50% потерь доходов, еще 18% сообщают о потере 50-75% доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% - рассматривают вариант закрытия.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 25 марта 2020 года ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлил карантин до 24 апреля. 

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Опрос, Карантин, Предпрениматели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
05 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генерала СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерала СБУ задержали за госизмену и подготовку убийства
Ситуация в Киеве: лавра на карантине, выросло число заболевших COVID-19
В Киеве выросло число больных COVID-19, лавра на карантине
На всех въездах в Киев будут измерять температуру
На всех въездах в Киев будут измерять температуру
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь