Ослабление карантина в Украине: Какое мнение у большинства предпренимателей

Новости Украины:В Украине по результатам опроса половина предпренимателей поддерживают ослабление карантинных мер.

По результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕВА), 50% респондентов поддерживают ослабление ограничительных мер в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Согласно результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 50% респондентов поддерживают ослабление ограничительных мер в стране. При этом 23% считают, что стоит все же оставить действующие ограничения в полном объеме", - говорится в сообщении.

В общем, 50% опрошенных считают введенные меры обоснованными, учитывая ситуацию, еще 36% считают их жесткими, 7% – мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить.

Как сообщают компании - члены Ассоциации, 83% предприятий на сегодняшний день работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву в этот непростой период, 20% были вынуждены сократить заработную плату, 15% - отправили работников в оплачиваемый отпуск, а 4% - сократили штат работников.

В то же время каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% - не почувствовали влияния на свой бизнес.

ТОП-3 необходимых решений в нынешней ситуации, по мнению бизнесменов, – это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве; установление четких правил карантина и контроль за их выполнением; снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Также бизнес считает уместными компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены уйти на карантин, восстановление регулярного движения общественного транспорта, отмену налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц, отмену состояния чрезвычайной ситуации.

Компании сообщают о таких финансовых последствиях ограничительных мер для их бизнеса по состоянию на 7 апреля: 70% компаний, принявших участие в опросе, понесли до 50% потерь доходов, еще 18% сообщают о потере 50-75% доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% - рассматривают вариант закрытия.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 25 марта 2020 года ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.