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Пасха и майские празднки: В НБУ рассказали, как будут работать банки

Пасха и майские празднки: В НБУ рассказали, как будут работать банки
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине в НБУ рассказали, как будут работать банки на праздники.

Пасха в Украине в 2020 году выпадает на 19 апреля и в этом году украинцам придется отпраздновать самый большой церковный праздник в условиях жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса. Большинство магазинов, ТРЦ и развлекательных заведений будут закрыты на Пасху из-за карантина.

Об это сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

В НБУ отметили, что выходные дни в банках будут согласно ранее утвержденному календарю праздничных и выходных дней.

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Соответственно, все банковские учреждения будут закрыты в воскресенье, 19 апреля. Также выходным днем будет понедельник, 20 апреля.

"В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня. Поэтому для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая в этом году будут выходными днями", - отметили в пресс-службе НБУ.

Также выходными днями в 2020 году для банков станут: 11 мая, 8 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

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Банки, Работа, Выходные, Пасха.
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