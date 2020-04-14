Ситуация в Киеве: лавра на карантине, выросло число заболевших COVID-19

Новости Украины:За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай, всего уже 551 зараженный

За минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 - среди медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, к сожалению, увеличилось за прошлые сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай", - рассказал он во вторник на ежедневном онлайн-брифинге.

По его словам, заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, и 6 детей от 3 до 7 лет.

В Киево-Печерской Лавре выявили еще двух заболевших коронавирусом, сообщил во вторник, 14 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации", - сообщил он.

На сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Также утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

"Вчера мы усилили карантин в Лавре. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению", - отметил Кличко.

Кличко отметил, что всего в Киеве уже 551 зараженный коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина, отменив собственное постановление, которым разрешалась такая предпринимательская деятельность при определенных условиях.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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