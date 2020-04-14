Продуктовые рынки снова закрывают на карантин: в Минздраве назвали причину

Новости Украины:Постановление главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта “О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли”

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина, отменив собственное постановление, которым разрешалась такая предпринимательская деятельность при определенных условиях.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлении злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях... У нас имеются огромные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет - как и с доступом к храмам. Почему-то мы думаем, что пронесет”, - резюмировал Ляшко.

Как сообщалось, 30 марта главный государственный санитарный врач утвердил постановление, которым прописывались условия работы рынков в ситуации ограничительных мер.

В Украине существенно ужесточены ограничения карантинаиз-за коронавируса. Ко все более суровым нововведениям Кабинет министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.