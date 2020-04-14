Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях в Украине закончится карантин.

Президент Владимир Зеленский подтвердил договоренности с украинскими медиагруппами о трансляции Пасхальных богослужений и подчеркнул, что от дисциплины украинцев на праздник будет зависеть срок карантина.

Об этом он рассказал в видеообращении.

"В очередной раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома. И я рад, что согласно социологическим опросам почти 90% украинцев так и планируют сделать. У нас есть договоренности с украинскими медиагруппами - вы сможете увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что призыв оставаться дома касается не только освящения пасхальной корзины, но и пикников и походов в гости.

Президент напомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, где, по его словам, на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом, и есть два летальных случая.

Глава государства убежден, что вся эта ситуация демонстрирует, что коронавирусу не важны национальность, пол или вероисповедание, но демонстрирует, что нельзя относиться к болезни легкомысленно.

"Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности – это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, с 6 апреля правительство ввело дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Так, в Украине усилены ограничительные мероприятия: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещено перемещение группой более, чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок

По данным ЦОЗ по состоянию на 9 часов 14 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 3372 случая COVID-19, из них 98 - летальных, 119 пациентов выздоровели.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.