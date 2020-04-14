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Вторник, 14.04.2020
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Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)

Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается прибытие трех самолетов со средствами индивидуальной защиты и спецоборудованием, на следующей неделе - еще 8.

На днях ожидается прибытие трех самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, на следующей неделе - еще восьми.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование", - сказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, на следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с "ценными грузами".

Зеленский заверил, что работа по обеспечению страны всем необходимым в борьбе с коронавирусом не останавливается.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Украина, Самолет, Помощь, Медики, Карантин, Владимир Зеленский.
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