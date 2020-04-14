Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается прибытие трех самолетов со средствами индивидуальной защиты и спецоборудованием, на следующей неделе - еще 8.

На днях ожидается прибытие трех самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, на следующей неделе - еще восьми.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, на следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с "ценными грузами".

Зеленский заверил, что работа по обеспечению страны всем необходимым в борьбе с коронавирусом не останавливается.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.