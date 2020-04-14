Владимир Зеленский назначил новых украинских послов в четырех странах

Новости Украины:Президент Украины сегодня назначил новых послов страны в Марокко, Японии, ЮАР и Узбекистане.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Соответствующие указы от 14 апреля размещены на сайте президента.

В частности, президент уволил Игоря Харченко с должности посла Украины в Японии и назначил на эту должность Сергея Корсунского.

Кроме того, глава государства назначил Оксану Васильеву послом Украины в Королевстве Марокко, Любовь Абравитову послом в Южно-Африканской Республике и Николая Дорошенко послом в Республике Узбекистан.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.