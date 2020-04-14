В Украине создали капсулу для перемещения больных на COVID-19 (Фото)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине создали спецкапсулу для перемещения зараженны на Covid-19.

Предприниматели в Кременчуге Полтавской области изготовили первую герметичную капсулу для транспортировки больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

"На испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф сегодня привезли транспортный изолятор для инфицированных больных. Его изготовила кременчугская компания "Креатив-агромаш", занимающаяся производством силосов и резервуаров для хранения различных веществ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОГА, руководитель работ Юрий Андриевский рассказал, что капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. В изолятор встроены рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Работники Центра экстренной медицины протестировали капсулу - транспортировали "больного", фиксировали транспортный изолятор в "скорой" и подавали в него кислород.

По словам руководителя отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимира Мохначева, идея создания транспортного изолятора появилась лишь неделю назад.

Теперь, после тестирования медиками, первый экспериментальный образец направили на доработку и впоследствии вернут в Полтаву.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.