В одной из столичных торговых сетей освятили паски

Новости Украины:В связи с надвигающимся праздником Пасхив Киеве в одной из торговых сетей освятили паски.

В одной из торговых сетей столицы состоялось освящение пасок.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"14 апреля 2020 года клирик храма святых апостолов Петра и Павла священник Юрий Борис совершил чин освящения пасок к Пасхе, которые впоследствии попадут на прилавки магазинов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта инициатива была реализована на выполение решения Синода от 9 апреля 2020 года, в котором, в частности, говорится о возможности освящения пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы во время приобретения верующие были письменно информированы, что их блюда уже освящены православным священнослужителем.

Как сообщалось, Укрпочта начнет бесплатно доставлять украинцам освященные паски домой. Это стало возможным по инициативе Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.