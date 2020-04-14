Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме
Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Роналдо обратился к Бекхэму
Роналдо обратился к Бекхэму
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля

В Киеве перенесли поминальные дни

В Киеве перенесли поминальные дни
13:46 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА рассказал, что все кладбища в столице пока что будут закрыты

Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесены на июнь.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 апреля.

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты", - заявил мэр.

Кличко напомнил, что представители религиозных конфессий согласились с небходимостью перенести поминальные дни.

На всех въездах в Киев будут измерять температуру

Мэр уточнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 - среди медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.м

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
05 Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинская &quot;Мрия&quot; доставила в Польшу медицинский груз из Китая: видео
Украинская "Мрия" доставила в Польшу медицинский груз из Китая
Ситуация в Киеве: лавра на карантине, выросло число заболевших COVID-19
Ситуация в Киеве: лавра на карантине, выросло число заболевших COVID-19
На всех въездах в Киев будут измерять температуру
На всех въездах в Киев будут измерять температуру
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь