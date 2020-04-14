В Киеве перенесли поминальные дни

Новости Украины:Глава КГГА рассказал, что все кладбища в столице пока что будут закрыты

Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесены на июнь.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 апреля.

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты", - заявил мэр.

Кличко напомнил, что представители религиозных конфессий согласились с небходимостью перенести поминальные дни.

Мэр уточнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 - среди медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.м