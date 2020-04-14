НБУ: Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса

Национальный банк с начале апреля выкупил на межбанке более 0,5 млрд долл. США после значительных интервенций по продаже валюты в марте.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
"В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте", - говорится в сообщении.
В Нацбанке заверили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.
"Есть в казне более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", - подчеркнули в НБУ.
Как сообщалось, в марте регулятор продал почти 2,5 млрд долл. США и купил 264 млн долл. США.
Напомним:
По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.