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НБУ: Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса

НБУ: Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что финансовых резервов хватит для недопущения резких перепадов в курсах валют.

Национальный банк с начале апреля выкупил на межбанке более 0,5 млрд долл. США после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте", - говорится в сообщении.

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В Нацбанке заверили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

"Есть в казне более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщалось, в марте регулятор продал почти 2,5 млрд долл. США и купил 264 млн долл. США.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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НБУ, Украина, Валюта, Банк, Курс, Карантин.
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