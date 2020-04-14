НБУ: Резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что финансовых резервов хватит для недопущения резких перепадов в курсах валют.

Национальный банк с начале апреля выкупил на межбанке более 0,5 млрд долл. США после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долл. США с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте", - говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

"Есть в казне более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщалось, в марте регулятор продал почти 2,5 млрд долл. США и купил 264 млн долл. США.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.