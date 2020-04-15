На время карантина правительство будет контролировать цены на продукты

Новости Бизнеса:От 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты.

Украинское правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор", - написал Дорошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По мнению Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и будет иметь возможность для реагирования, если цены будут расти без экономического обоснования.

Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в / с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Кроме того, государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.