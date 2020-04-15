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Сколько миллионеров в Украине: данные от налоговой

Сколько миллионеров в Украине: данные от налоговой
09:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Доходы свыше 1 миллиона гривень задекларировали почти 1,8 тысяч граждан.

В Украине с 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2019 году, в рамках которой по состоянию на 1 апреля 2020года доходы свыше 1 млн грн задекларировало 1761 физическое лицо.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Сообщается, что в марте декларации об имущественном состоянии и доходах подали 749 граждан.

Отмечается, что доходы свыше 1 млн грн наиболее активно декларировали жители Киева (702 человека), Харьковской (143 человека), Днепропетровской (129 человек) и Киевской (103 человека) областей.

Такими гражданами из полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет в размере 234,4 млн грн.

Из них 206,7 млн грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 27,6 млн грн - военный сбор.

"За указанный период наибольшая сумма к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определена жителем Львовской области от получения иностранных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Также сообщается, что налоговые обязательства чуть более 8 млн грн задекларированы двумя гражданами - бенефициарными владельцами украинских предприятий, жителями Одесской области и города Киев.

Жительницей Одесской области задекларировано к уплате в бюджет 8,3 млн грн с дохода от продажи корпоративных прав, а жителем Киева – 8,8 млн грн с иностранных доходов.

В пресс-службе напомнили, что кампания декларирования доходов продолжается и подать декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане могут в электронном кабинете. Последний день подачи декларации – 30 июня.

Налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, должны быть оплачены до 1 октября 2020 года.

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Миллионеры, Налоговая, Декларации, Доходы граждан.
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