Новости Украины:НАПК получило доступ ко всем реестрам и базам данных для проверки деклараций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило доступ ко всем реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК совместно с администратором реестров Министерства юстиции провели мероприятия по тестированию автоматизированного доступа к Единому реестру доверенностей, Наследственный реестр и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан",- говорится в сообщении.

Так, по результатам проведенного тестирования внедрен автоматизированный доступ к указанным реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.

Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.