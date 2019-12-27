Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило доступ ко всем реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"НАПК совместно с администратором реестров Министерства юстиции провели мероприятия по тестированию автоматизированного доступа к Единому реестру доверенностей, Наследственный реестр и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан",- говорится в сообщении.
Так, по результатам проведенного тестирования внедрен автоматизированный доступ к указанным реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.
Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.