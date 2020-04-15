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Урожай 2020: "Аграрный фонд" увеличит закупки зерна

Урожай 2020: "Аграрный фонд" увеличит закупки зерна
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с потребностью обеспечить продовольственную безопасность Украине, "Аграрный фонд" намерен увеличить объемы закупок зерна.

Оператор аграрного сектора Украины "Аграрный фонд" намерен увеличить объемы закупок зерна урожая 2020 года для обеспечения продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба фонда. 

"По состоянию на 13 апреля ПАО "Аграрный фонд" по программе обмена минеральных удобрений на зерно будущего урожая законтрактовал 44,6 тысячи тонн зерновых урожая 2020 года. На рассмотрении документы на заключение подобных контрактов еще на 40 тысяч тонн. Кроме того, по финансовым форвардам дополнительно планируется закупить около 200 тысяч тонн зерна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Аграрный фонд" работает над тем, чтобы помочь сдерживать цены на муку для населения в Украине и выделяет для этого 40 тысяч тонн зерна на переработку.

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Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредили о возможном подорожании хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

После этого Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и ПАО "Аграрный фонд" решили направить 160 тысяч тонн пшеницы на переработку, чтобы стабилизировать цены на муку в Украине.

ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.

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Украина, Зерно, Закупки, Аграрии.
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