На украинской границе закрыли еще 10 пунктов пропуска

Новости Украины:Кабмин временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой.

Кабинет министров временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

"Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Как сообщалось, правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима 14-дневной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за рубежа.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

По решению правительства, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска.

Также будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного сообщения.

В то же время, согласно решению Кабмина, может происходить возврат украинцев спецрейсами - воздушным или железнодорожным транспортом.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.