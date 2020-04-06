Границу можно будет пересечь только автотранспортом: список пунктов пропуска

Новости Украины:​С 7 апреля госграницу можно будет пересечь только автотранспортом через 19 пунктов пропуска.

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь исключительно автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы

С учетом изменений с 00:00 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах временно прекращается пешеходное сообщение.

"Также напоминаем, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - подчеркивается в сообщении.

Исключения могут быть сделаны для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

"Для того, чтобы наши дипломаты четко понимали, какое количество людей еще остаются за пределами Украины, и кто хочет вернуться домой, чтобы в дальнейшем планировать спецрейсы авиационные или железнодорожные", - сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

Пограничники полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, температурный скрининг проводят всем на границе. Спикер Госпогранслужбы отметил, что украинцам также выдаются памятки, согласие на добровольную самоизоляцию. За минувшие сутки таких памяток было выдано 9 400, всего с 22 марта – почти 147 000.

Демченко сообщил, что за последние сутки границу пересекли в обе стороны 15 500 человек, из них 9100 украинцев въехали в страну.

Напомним, с 00:00 17 марта в Украине закрыты пункты пропуска через госграницу для международного регулярного пассажирского сообщения. Кроме того, с 00:00 16 марта закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

С 27 марта полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.