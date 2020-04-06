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За сутки в Украину вернулись 9 тысяч граждан

За сутки в Украину вернулись 9 тысяч граждан
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:5 апреля в Украину вернулись 9 тысяч человек, из них 5 тысяч – без собственного транспорта.

За прошедшие сутки украинские пограничники совершили более 15,5 тыс. пропускных операций, в том числе оформили на въезд в Украину более 9тыс. граждан страны, сообщает в понедельник утром пресс-служба Госпогранслужбы.

"На въезд в Украину оформлено более 9тыс. граждан Украины. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС. Кроме того, за минувшие сутки Украина покинули 4,6 тысячи человек, из них 1,4 тысячи иностранцев", - говорится в обнародованном сообщении.

В воскресенье пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

"По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции", - рассказали в Госпогранслужбе.

Согласно их информации, в понедельник утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

Напомним, в связи с большим количеством граждан находящихся на самоизоляции в Украине на границе ведется усиленный контроль за соблюдением карантина.

3 апреля в Украину из-за границы вернулись 7,2 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В связи с большим количеством вернувшихся из-за границы украинцев для снижения безработицы в Госпогранслужбе предложили брать на военную службу мигрантов.

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Пограничники, Граница, Карантин, ГСЧС, Коронавирус.
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