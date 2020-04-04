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Сотрудники ГПСУ на границе задержали четырех нарушителей самоизоляции

Сотрудники ГПСУ на границе задержали четырех нарушителей самоизоляции
13:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с большим количеством граждан находящихся на самоизоляции в Украине на границе ведется усиленный контроль за соблюдением карантина.

За прошедшие сутки пограничники задержали четырех нарушителей карантина на границе Украины с тремя странами: РФ, Беларусью и Венгрией.

Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"В пункте пропуска "Гоптовка", дважды в "Новых Яриловичах" и в "Тисе" на границе с РФ, Беларусью и Венгрией пограничники обнаружили нарушителей правил соблюдения противоэпидемических мероприятий.

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Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении

О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на лиц административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Напомним:

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Украина, Карантин, ГПСУ, Заражение, Коронавирус, Самоізоляція.
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