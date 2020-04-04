Сотрудники ГПСУ на границе задержали четырех нарушителей самоизоляции

За прошедшие сутки пограничники задержали четырех нарушителей карантина на границе Украины с тремя странами: РФ, Беларусью и Венгрией.
Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины.
"В пункте пропуска "Гоптовка", дважды в "Новых Яриловичах" и в "Тисе" на границе с РФ, Беларусью и Венгрией пограничники обнаружили нарушителей правил соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении
О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на лиц административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.