ГПСУ: Из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев

Новости Украины:За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну.

За минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись 7,2 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В течение суток пограничники совершили более 13,5 тыс. контрольных операций", - сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что более 3 тыс. человек прибыли в Украину без собственного транспорта. Для их перевозки были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

"Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. лиц, в том числе 2,2 тыс. иностранцев", - уточняется в сообщении.

Был проведен температурный скрининг более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По итогам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись согласия на самоизоляцию.

Напомним:

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 144 698 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.