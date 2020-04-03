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ГПСУ: Из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев

ГПСУ: Из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну.

За минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись 7,2 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В течение суток пограничники совершили более 13,5 тыс. контрольных операций", - сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что более 3 тыс. человек прибыли в Украину без собственного транспорта. Для их перевозки были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

"Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. лиц, в том числе 2,2 тыс. иностранцев", - уточняется в сообщении.

В Украину за сутки вернулись еще почти 5 тысяч граждан

Был проведен температурный скрининг более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По итогам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись согласия на самоизоляцию.

Напомним: 

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта  полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 144 698 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

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Граница, Госпогранслужба, Карантин, ГПСУ, Коронавирус.
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