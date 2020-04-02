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"Милости просим всех в армию": в ГПСУ нашли решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов

"Милости просим всех в армию": в ГПСУ нашли решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов
13:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с большим количеством вернувшихся из-за границы украинцев для снижения безработицы в Госпогранслужбе предложили брать на военную службу мигрантов.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу вернувшихся в Украину трудовых мигрантов.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Госпогранслужбе есть недобор в 10 тысяч человек. Также проблемы с комплектацией имеют в Министерстве обороны.

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"Насчет безработицы, то я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект". Поэтому мы милости просим всех", - сообщил Дейнеко.

При этом глава ГПС считает, что погранслужба справится с большим наплывом мигрантов, возвращение которых ожидается в связи с глобальным экономическим кризисом.

"Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть сопредельные с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем", - рассказал он.

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Отметим, что в около 20% украинских работников строительной сферы уже покинули Польшу. В связи с этим Польша рискует потерять 47 млрд долларов7

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Мигранты, Украина, Армия, ВСУ, Карантин, Коронавирус.
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