Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19

Новости Украины:За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 22 человека, среди них медики и 8-летний ребенок.

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели на коронавирус. Сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – 2 медика", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

По его словам, также заболел 8-летний мальчик.

"Четыре случая заболевания в Киево-Печерской Лавре", - добавил мэр Киева.

Из числа новых заболевших девять человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, что с 4 апреля Киево-Печерская Лавра какрыта на карантин, а ее братия сдали тесты на наличие заболевания.

Напомним, что с 4 апреля Киево-Печерская Лавра какрыта на карантин, а ее братия сдали тесты на наличие заболевания.

Он уточнил, что 9 пациентов лечатся в стационаре, а 13 – находятся на домашнем лечении.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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