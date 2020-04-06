Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Больше всего заболевших в США - 336 830 (9618 умерших и 17 977 выздоровевших). В Испании зафиксировали 131 646 случаев заболевания (12 641 из них летальные, 38 080 человек выздоровели), в Италии - 128 946 (15 877 человек умерли, 21 815 выздоровели).

Из стран с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 самая низкая смертность от заболевания сохраняется в Германии - там 100 123 заболевших, 1584 умерших и 28 700 выздоровевших.

В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровел.

Важно:

количество выявленных случаев коронавируса в Украине возросло до 1319;

38 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 28 пациентов выздоровели;

коронавирусом в Украине чаще болеют люди в возрасте 30-69 лет;

пик эпидемии ожидается после 14 апреля;

с 6 апреля на улицу нельзя выходить без документов;

запрещены прогулки в парках, скверах, зонах отдыха;

в мире заболело более 1,2 млн. человек.

10:36 Президент Владимир Зеленский пожелал у себя в Twitter премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, выздоровления.

10:20 В Турции наблюдается повышение темпов выздоровления пациентов — по двое суток подряд этот показатель вырос более чем в два раза с 484 до 1.042 человек.

10:19 За прошедшие сутки в Украине бригады скорой помощи 13744 раза выезжали на вызовы, из них 89 вызовов с подозрением на COVID-19. Все 89 человек были госпитализированы, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

10:10 По данным Центра общественного здоровья, на 09:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, вчера Центр общественного здоровья сообщил о 83 заболевших, но эта цифра включает в себя и дополнительное тестирование тем, у кого уже подтвержден COVID-19. За минувшие сутки выздоровели три человека, скончались шестеро.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 6.04.2020

09:50 Премьер Ирландии Лео Варадкар вернется к врачебной практике и одну смену в неделю будет консультировать потенциально заразившихся коронавирусом по телефону.

09:41 В Крыму российские оккупанты продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.

09:22 У тигра из зоопарка в Нью-Йорке зафиксировали заражение коронавирусом. Это первый зарегистрированный случай среди этого вида животных.

09:00 По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Заражение коронавирусом по разным странам на 6.04.2020

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: