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Понедельник, 06.04.2020
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Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки

Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства поручил выяснить, сколько масок нужно аптекам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил собрать данные аптек о необходимом количестве масок и закупить их с помощью государственных структур.

Об этом он сказал по результатам ежедневного селекторного совещания с представителями правительства и государственных ведомств, привлеченных к предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, во время совещания секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что маски полностью доступны в Интернете.

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Также отмечается, что несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В ответ Президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)

Кроме того, Тимошенко сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Аптека, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Офис Президента, ОПУ, Covid-19.
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