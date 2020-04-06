Минздрав проверяет, как доходят маски в местные аптеки

Президент Украины Владимир Зеленский поручил собрать данные аптек о необходимом количестве масок и закупить их с помощью государственных структур.
Об этом он сказал по результатам ежедневного селекторного совещания с представителями правительства и государственных ведомств, привлеченных к предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, во время совещания секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что маски полностью доступны в Интернете.
Также отмечается, что несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.
"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
В ответ Президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.
Кроме того, Тимошенко сообщил, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19.
Напомним:
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.
За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.
Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.