Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19

Гражданам, которые не подписали декларации с семейным врачом, в случае появления симптомов коронавирусной болезни COVID-19, следует звонить на номер скорой медицинской помощи 103.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в понедельник.
"Если у человека отсутствует подписанная декларация с семейным врачом и есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, тогда человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Именно там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - сказал Ляшко.
Он добавил, что остальные должны звонить своим семейным врачам, которые будут принимать дальнейшее решение. В большинстве случаев врач направит к человеку мобильную бригаду для забора образцов.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.
За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.
Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.
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