Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19

Новости Украины:При первых симптомах коронавируса Covid-19 людям без подписанной декларации с семейным врачом необходимо обращаться за помощью по номеру 103.

Гражданам, которые не подписали декларации с семейным врачом, в случае появления симптомов коронавирусной болезни COVID-19, следует звонить на номер скорой медицинской помощи 103.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в понедельник.

"Если у человека отсутствует подписанная декларация с семейным врачом и есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, тогда человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Именно там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - сказал Ляшко.

Он добавил, что остальные должны звонить своим семейным врачам, которые будут принимать дальнейшее решение. В большинстве случаев врач направит к человеку мобильную бригаду для забора образцов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.