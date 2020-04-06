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В Минздраве пояснили особые ограничения для пожилых людей

В Минздраве пояснили особые ограничения для пожилых людей
13:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виктор Ляшко объяснил, что правительство хочет своими действиями защитить людей в возрасте 60+.

Хронические заболевания у пожилых людей приводят к несовместимым с жизнью состояниям, когда присоединяется коронавирус.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"Вчера умерли: 71-летний мужчина, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 лет с сопутствующими патологиями, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей старше 60 лет, к сожалению, в Украине в большинстве случаев уже есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания в основном приводят к несовместимым с жизнью состояниям, когда подключается коронавирусная болезнь", - отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине: в Минздраве оценили темпы распространения заболевания

Он отметил, что именно поэтому было принято решение не выходить из своих жилы домов людям старше 60 лет и больным. Это сделано для того, чтобы исключить риск инфицирования больных и людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и у людей без хронических заболеваний.

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли от этой болезни.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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