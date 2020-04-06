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Коронавирус в Украине: в Минздраве оценили темпы распространения заболевания

Коронавирус в Украине: в Минздраве оценили темпы распространения заболевания
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%.

Средний темп прироста случаев коронавирусной болезни за последние 12 дней в Украине составляет 27%.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%", - сказал он.

По словам Ляшко, количество случаев заболевания в Италии и Испании замедлилось, тогда как в нескольких европейских странах растет удельный вес смертельных случаев.

"В частности растет количество летальных случаев во Франции, это плюс 518 за сутки, в Великобритании - плюс 621 случай за сутки, и в Швеции растет количество летальных случаев", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

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Все по теме:

Минздрав, ВОЗ, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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