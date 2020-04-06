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В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса.

 В Донецкой области первый летальный случай от коронавируса зафиксирован у 84-летнего жителя г.Дружковки, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.

В Тернопольской области в понедельник утром скончался священнослужитель из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждены 9 случаев (1 летальный) заболевания коронавирусом.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Донецкая область, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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