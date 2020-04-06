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Понедельник, 06.04.2020
В Минздраве рассказали, почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов
В Минздраве рассказали, почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов
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В Минздраве рассказали, почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов

В Минздраве рассказали, почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине тестируют на коронавирус ненамного меньше, чем на западе Европы, если сравнивать стадии развития эпидемии, поскольку там ситуация на 15-20 дней опережает украинскую.

Украинские производители готовы в сутки выпускать около 1 тыс. ПЦР-тестов, что позволит полностью покрыть потребность в ПЦР-тестах, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы ожидаем получить от украинского производителя 22 тыс. ПЦР-систем, которые позволят провести около 2 млн исследований. Тесты должны быть на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки, что сможет покрыть всю потребность в тестировании в Украине", - сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время в Украине есть около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики.

Он отметил, что в Украине проводится ненамного меньше тестов, чем в других странах Европы, с учетом развития эпидемии.

Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

"Мы должны понимать, что Европа на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Мы отслеживаем динамику и развитие сценариев, которые были в Испании, Италии и Франции. Если посмотреть количество тестирований, то в Украине ненамного меньше тестирований проводится, чем в других странах. Поэтому вопрос тестирования - не проблема. Украина готова тестировать", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что Минздрав создаст отдельную горячую линию для пациентов, которых отказались тестировать на коронавирус.

"На выходных мы собирались с министром здравоохранения и прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований и способность обеспечить тестированием все возможные случаи. Сегодня-завтра будет обнародован алгоритм, согласно которому каждый может сообщить о случае отказа тестирования медработником - это будет отдельная горячая линия в Минздраве. Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказа от тестирования в период эпидемии не должно быть вообще", - подчеркнул замминистра.

Всего на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, из них 38 летальных, а 28 закончились выздоровлением пациента.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждены 9 случаев (1 летальный) заболевания коронавирусом.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Эпидемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, ПЦР-тесты.
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