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Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей

Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что своевременные меры по введению в Украине карантина позволяют контролировать ситуацию с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба президента, в понедельник на ежедневном селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", - подчеркнул Зеленский.

 На совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не престали работать на которых неконтролируемо скапливаются люди. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Коронавирус в Украине.
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