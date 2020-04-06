COVID-19: в Украине запускают аэромедицинские бригады

Новости Украины:Ляшко рассказал, что МОЗ запускает службу аэромедицинской эвакуации.

Министерство здравоохранения Украины сообщило о готовности к началу работы аэромедицинских бригад.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

"Это 8 воздушных судов, которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник.

Отмечается, что три самолета будут предоставлены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, и ещё пять - Национальной гвардией Украины.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.