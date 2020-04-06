COVID-19: в Украине запускают аэромедицинские бригады

Министерство здравоохранения Украины сообщило о готовности к началу работы аэромедицинских бригад.
Об этом информирует пресс-служба министерства.
"Это 8 воздушных судов, которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник.
Отмечается, что три самолета будут предоставлены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, и ещё пять - Национальной гвардией Украины.
Напомним:
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.
За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.
Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.