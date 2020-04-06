Украинский бизнес помогает больным COVID-19 медикам

Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Министерства здравоохранения и собрали 5 млн гривень на лечение медиков, больных COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав в Facebook.
"Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Минздрав # ПоддерживаюВрачей и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившихся при выполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривень", - говорится в сообщении .
Отмечается, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.
В Минздраве отметили, что сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. "Поблагодарить их за самоотверженную работу - самое малое, что может сделать каждый из нас", - добавили в ведомстве.
Напомним:
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.
За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.
Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.