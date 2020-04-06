Джонсон госпитализирован из-за коронавируса

Новости мира:Премьер-министр Великобритании был направлен на плановое тестирование в больницу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, направлен в больницу для прохождения планового тестирования.

Об этом сообщили в канцелярии премьера, передает BBC.

Как отмечает издание, Борис Джонсон останется в больнице на ночь.

Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит. Однако в понедельник утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет глава МИД Доминик Рааб.

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.