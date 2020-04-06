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Новые правила карантина: в МВД прокомментировали свою работу

Новые правила карантина: в МВД прокомментировали свою работу
21:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Советник Авакова рассказал, что представители закона занимались сегодня предупреждением людей о соблюдении новых правил.

В первый день действия усиленных мер карантина в Украине вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься предупреждением людей о соблюдении новых правил.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"На сегодняшний день вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься превенцией, предупреждением людей. И этим преимущественно занимались сотрудники правоохранительной системы, такие как полицейские и нацгвардейцы. Реакция была только к тем людям, которые особенно дерзко вели себя, которые не придерживались правил", - сказал Варченко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

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Советник главы МВД также пояснил, каким образом составляются протоколы об оплате штрафов за несоблюдение условий карантина, добавив, что по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях было составлено уже около четырех тысяч протоколов.

"Каждый такой протокол направляется в суд, и суд принимает решение. По состоянию на сегодняшний день по статье 44-3 было составлено около 4 тыс. протоколов, это в течение марта месяца, с тех пор, как начала действовать эта норма. И уже значительную часть рассмотрел суд, вынесены штрафы гражданам, и только после решения суда гражданин обязан оплатить штраф", - пояснил Варченко.

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Напомним:

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

За сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 22 человека, в том числе 2 медика и ребенок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

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МВД, Вирус, Карантин, Пандемия, Иван Варченко, Коронавирус, Covid-19, Авсен Аваков.
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