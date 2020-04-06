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В Турции уже более тысячи человек выздоровели от коронавируса

В Турции уже более тысячи человек выздоровели от коронавируса
03:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции возросло количество выздоровевших от COVID-19.

В Турции наблюдается повышение темпов выздоровления пациентов — по двое суток подряд этот показатель вырос более чем в два раза с 484 до 1.042 человек.

Последние статистические данные сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"По количеству тестов мы превысили показатель в 20 тысяч в сутки. Общее число выздоровевших превысило тысячу пациентов. Вирус берет силу из контактной среды. Давайте не дадим ему такой возможности. Останемся дома", - обратился к гражданам министр.

Всего за сутки было обнаружено 3.135 новых случаев инфицирования, 73 пациента умерли, 258 выздоровели (вчера - 302).

В Турции уже более полутысячи человек умерло от COVID-19

Общее количество обнаруженных случаев достигло показателя 27.069, умерших - 574. Всего было проведено 181.445 тестирований.

Как известно, за несоблюдение или нарушение карантинных ограничений в Стамбуле уже наложено административных взысканий в виде штрафа на 2.141 человека.

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Все по теме:

Турция, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Турции.
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