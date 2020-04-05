В Турции уже более полутысячи человек умерло от COVID-19

Новости мира:В Турции за сутки 3013 человек заболели коронавирусом.

Количество людей, которые умерли в результате инфицирования коронавирусом в Турции, достигло полутысячи человек. За сутки выявлено 3013 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было проведено 161.380 тестов, 12,18% подтвердили инфицирование. Значительно увеличилось число выздоровевших пациентов. Вчера общее количество пациентов, которые выздоровели, было на уровне 484, сегодня достигло показателя 786", - сообщил министр.

За последние сутки в Турции было проведено 19.664 тестов, 76 человек умерли.

Как сообщил сегодня Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, сейчас на 14-дневном карантине находится 15 тысяч 756 граждан, которые вернулись в страну из-за рубежа.

Напомним: сегодня из турецкого черноморского порта Карасу в украинскоий порт Черноморск отправился паром, на борту которого находится порядка 40 граждан Украины. После возвращения в Украину они 14 дней будут находиться на обязательной обсервации в определенном Одесской ОГА месте.