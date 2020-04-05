Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Кличко рассказал, сколько на данный момент в столице есть аппаратов ИВЛ
Кличко рассказал, сколько на данный момент в столице есть аппаратов ИВЛ
COVID-19: В ВСУ зарегистрировали уже третий случай заражения
В ВСУ зарегистрировали уже третий случай COVID-19
Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
Ваши сильные стороны: что лидирует в Вашем характере
Ваши сильные стороны: что лидирует в Вашем характере

В Турции уже более полутысячи человек умерло от COVID-19

В Турции уже более полутысячи человек умерло от COVID-19
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции за сутки 3013 человек заболели коронавирусом.

Количество людей, которые умерли в результате инфицирования коронавирусом в Турции, достигло полутысячи человек. За сутки выявлено 3013 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было проведено 161.380 тестов, 12,18% подтвердили инфицирование. Значительно увеличилось число выздоровевших пациентов. Вчера общее количество пациентов, которые выздоровели, было на уровне 484, сегодня достигло показателя 786", - сообщил министр.

За последние сутки в Турции было проведено 19.664 тестов, 76 человек умерли.

В Турции приостановили продажу билетов на внутренние авиарейсы

Как сообщил сегодня Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, сейчас на 14-дневном карантине находится 15 тысяч 756 граждан, которые вернулись в страну из-за рубежа.

Напомним: сегодня из турецкого черноморского порта Карасу в украинскоий порт Черноморск отправился паром, на борту которого находится порядка 40 граждан Украины. После возвращения в Украину они 14 дней будут находиться на обязательной обсервации в определенном Одесской ОГА месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Коронавирус, Фахреттин Коджа, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
02 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
03 Мэр Киева: Для умерших от COVID-19 в протоколе прописана кремация
04 Кличко: В столице карантин может закончится через две недели
05 Ваши сильные стороны: что лидирует в Вашем характере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
В Украине начнут работать новые ограничительные меры
Остров Хортица закрывают на карантин
Остров Хортица закрывают на карантин
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь