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С Турции в Украину организовали паром для граждан за рубежом

С Турции в Украину организовали паром для граждан за рубежом
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: agravery.com

Новости мира:На субботу, 4 апреля, запланирован рейс парома из турецкого порта Карасу в украинский Черноморск.

Граждане Украины, которые находятся сейчас в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, организован паром домой. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

"На 4 апреля запланирован рейс парома Карасу - Черноморск", - указывается в сообщении.

Рейс будет осуществляться автомобильно-пассажирским паромом "Грейфсвальд", рассчитанным на 150 человек. 

 

В Турции ужесточили карантинные меры

Отмечается, что после пересечения границы граждане будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию в одном из мест, определенных Одесской ОГА.

Как сообщалось, 22 марта в Черноморск из Турции прибыло грузо-пассажирское судно "Вильнюс", на борту которого на родину вернулись 38 украинцев.

Напомним, около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

С 27 марта полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

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Все по теме:

Турция, Паром, Эвакуация украинцев, Карасу - Черноморск.
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