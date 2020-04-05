Турция эвакуировала более сотни своих граждан из Украины

Новости мира:Турция эвакуировала из Украины еще 103 своих граждан.

Турция эвакуировала из Украины еще 103 своих граждан, все они после прибытия размещены на обязательную 14-дневную обсервацию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Из Украины в Турцию эвакуированы 103 гражданина, большинство из них - студенты. Все прибывшие граждане размещены для прохождения двухнедельного карантина", - сообщает издание.

Кроме Украины, на днях Турция эвакуировала 479 своих граждан из Черногории.

Все граждане, прибывшие из Украины, воспользовались паромным сообщением Черноморск-Карасу, чтобы добраться до Турции. Из 103 человек - 90 студентов и 4 водителя грузовиков.

Паром, отправившийся из Турции вчера и сегодня, должен прибыть в Черноморск, на борту находится около 40 граждан Украины. После возвращения в Украину они также 14 дней будут находиться на обязательной обсервации в определенном Одесской ОГА месте.

Напомним: